KARJÄÄRIVALIK | Patsiendikogemuse juht Ksenia Verhovskaja: õendust peaks rohkem näitama sellisena, nagu see on – siira ja hoolivana

Teadlik huvi tervishoiu vastu tekkis gümnaasiumis, kus mulle väga meeldis bioloogia. Kaalusin, kas minna õppima õendust, arstiteadust, geenitehnoloogiat või hoopis bioanalüütikat. Noarootsi Gümnaasiumi direktor Laine Belovas ütles aga, et ma peaksin kindlasti töötama inimestega ega tohiks ennast mõne seadme või kabineti ukse taha ära peita. Need sõnad on mul siiani meeles.