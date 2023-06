Silmade tervis: siin on kiire nägemistest, mis näitab kohe, kas sinu kollatähn on terve. Mis on kollatähni ümarauk ja keda see ohustab?

Optometrist kahtlustas, et silma kollatähni ehk maakuliga on midagi valesti, ja soovitas minna silmaarsti juurde. Õigupoolest oli Epp juba paar aastat tundnud, et parem silm on kehvake ja justkui segab raamatute lugemist. Muid vaevusi iga päev arvutiga töötav naine ei tundnud.