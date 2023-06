Soojemad ilmad nõuavad lühemaid riideid. Minu hiljutine avastus on jooksupüksid, mille sees on retuusid. Kihilisusel on mitu eesmärki – retuusid toestavad, kaitsevaid reisi hõõrdumise eest ja imavad higi. Pealmine kiht aga tagab lisakaitse tuule ja vihma korral. Lisanduvad nutikad lahendused telefoni ja võtmete hoidmiseks. Vahetasin oma klassikalise lõikega jooksušortsid nende nutikamate õdede vastu välja.