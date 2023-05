Tudeng: reishi aitab unerütmi taastada ja seeläbi koolile keskenduda

Uni on toimetuleku võti kõiges, mida me teeme: kool, töö, suhted, õpivõime, loovus. „Uni on esimene biohäkk, mis inimkonda väga palju aitab. Me ei tohi eirata une mõju terviseprobleemidele,“ ütleb Shroomwelli tegevjuht Silver Laus.

„Une puhul peab rääkima tsirkadiaanrütmist. Ideaalne on, kui inimene jälgib oma tsirkadiaanrütmi ja läheb õigel ajal magama. See tähendab, et uinutakse ja ärgatakse kehale sobival ajal. Kui skrollid kaks tundi enne und voodis telefoni ja stimuleerid aju üle, ei saa see ei õigel ajal sügavasse unne vajuda. Tsirkadiaanrütm saab kohe rikutud, sest sõidad sügava une rütmi sisse,“ lisab Shroomwelli juht.

Inimesed kasutavad täna palju melatoniini, et paremini uinuda: „Aina enam räägivad teadlased aga uuest avastusest, et toidulisandina sissevõetava melatoniiniga tuleb olla ettevaatlik, eriti noortel, sest see võib kahjustada käbinäärme võimet reguleerida kehas loomulikku ööpäevarütmi ja loomulikku melatoniini tootmist.“

Rahustab ja inspireerib

17-aastane Johannes (nimi muudetud) õpib digidisaini ja multimeediat, mis tähendab igapäevast arvutimaailmas olemist. Noormees teab, et too keskkond mõjutab unerütmi ja mitte positiivselt. Lisaks „panustavad“ hektilisse päevaplaani ajavahest tingitud elurütm, globaalsed sõbrad, kellega suhtlemiseks tuleb unetundide arvelt aega näpistada, ja loomulikult sinine ekraan.

Uneprobleemist üle saamiseks proovis Johannes meditsiiniseene reishi põhjal valmistatud tinktuuri. „Mulle on oluline teha põhjalik eeltöö, enne kui midagi tarvitama hakkan. Teadustöödest on juba hakanud ilmnema, et reishi suurendab REM-une kvaliteeti. Point on selles, et reishi ei ole mingisugune imeunerohi, vaid see rahustab inimest, et too ise uinuks, ja teeb seda kõrvalnähtudeta,“ räägib Johannes reishi'st kui oma unekvaliteeti positiivselt mõjutavast meditsiiniseenest.