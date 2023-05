KUULA | Seksuaaltervise ABC: millised on meie noorte mured?

Kontaktnõustamine võimaldab teha ka protseduure, kuid alustamiseks sobib väga hästi ka veebinõustamine, mille suurimaks plussiks on kättesaadavus ja anonüümsus - noorte jaoks on see nõustajaga esimese kontakti loomisel väga oluline.

Küsimustering, mida lehel seksuaaltervis.ee esitatakse, on väga lai. Nõustajad teavad, kui oluline on oskus kuulata, sest just seda vajavad noored esimese asjana. Eksperdid usuvad, et noored oskavad just neile mõeldud ja disainitud teenust ning sellega kaasnevat privaatsust hinnata.