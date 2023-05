Lion's mane – seen, mis teadlaste sõnul teravdab fookust ja ravib Alzheimerit

Shroomwelli reishi-tinktuuri kasuta koos C-vitamiiniga. Vitamiin C toimib tõestatult n-ö võimendina. Need, kellel on tõsised unehäired (öised ärkamised, pinnapealne uni, hommikune väsimus), on leidnud sellest eriti tugevat abi. Enda kogemus oli reaalselt mõõdetav. Kohe kui hakkasin meie tinktuuri tarbima (3–6 pipetitäit koos ca 1 g C-vitamiiniga ca 1–2 h enne magamaminekut), minu keha stressinäitajad alanesid.

Shroomwelli shiitake-tinktuuri võib kasutada koos C- ja B 12 -vitamiiniga, kuna raua co-faktor (et keha suudaks rauda omistada) sõltub just neist kahest vitamiinist. Rohkem energiat ja tervem veresoonkond. Let's live forever!