TERVISEUUDIS | Alzheimeri tõve teke on seotud kolesterooliga?

Nüüd selgus, et beeta-amüloidi tootmist mõjutavad mõned rasvad. Saadi teada, et kolesterool on üks kolmest uuritud rasvast, mis selliste naastude moodustumist kiirendab. Kõige enam soodustas seda kardiolipiin, mida seostatakse trombide tekkega.