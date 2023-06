Mis päästab põlvevalust?

Viimaks otsustas Tiina sammud perearstile seada. Seal tehti ultraheli ja röntgeniülesvõtted ning tuvastati liigesekulumus. Perearst suhtus sellesse kui paratamatusse ealisse probleemi, millega tuleb lihtsalt leppida. Tiina siiski asja niisama ei jätnud, vaid hakkas abi otsima. See osutus üllatavalt keeruliseks. Näiteks imestab ta spordiarsti suhtumise üle, kes tegi heas vormis naisele selgeks, et too on vana, paks ja kulunud ning teha pole midagi.