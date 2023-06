Rikka mehe iluasjad

Mäletan näljaselt edu poole pürgivaid eesti mehi. Nende nägudelt võis lugeda otsusekindlust, iha teha raha selles uues oportunistlikus maailmas, kust nad end avastasid. Nad olid peamiselt kas ärimehed, meelelahutustegelased või kriminaalid. Mõned saavutasid oma sihi, mõned mitte. Mõned kaotasid kõik ja kadusid areenilt. Mõned jätkasid oma edulugu ja püsivad veel praegugi pildil. Nende halvasti istuvad Soomest ostetud ülikonnad on asendunud Itaalia peenvillast hästi õmmeldud rõivastega. Nüüd poseerivad nad pingevabalt oma kuninglikes häärberites, mis iga aastakümnega nagu õhupallid suuremaks paisuvad. Nad näevad vanemad välja, aga on jõudnud kenasti oma elusügisesse. Nende elu on veelgi luksuslikum, veelgi kadestusväärsem. Nende autod on muutunud aina kiiremaks ja läikivamaks. Neil on nüüd palju lapsi, nii vanemaid kui ka nooremaid, kes on üle maailma laiali puistatud. Ainult nende kaunite naiste (mitmuses) vanus on samaks jäänud: nad püsivad igavesti 20. eluaastates.