TERVISEUUDIS | Liiga lühike ööuni võib põhjustada jalas trombi ja tuua kaasa südameinfarkti. Mis on kriitiline unetundide hulk?

Perifeersete arterite haigust (ingl lühend PAD) esineb maailmas üle 200 miljonil inimesel. See põhjustab veresoonte ummistumist jäsemetes, mis omakorda võib tuua kaasa südameinfarkti . Varem on ilmnenud, et öine unevõlg ja päevased uinakud suurendavad koronaarhaiguse ehk südame isheemiatõve riski, mida põhjustavad samuti ummistunud arterid.

Uuringu esimeses osas otsisid teadlased vastust küsimusele, kas väheste unetundide, päevase uinaku ja PAD vahel on seos. See leitigi, aga et saada aru, kas vähene uni põhjustab haigust või hoopis vastupidi, tehti uuringu teises osas 600 000 inimese geeniinfoga põhjuslike seoste analüüs (nn Mendeli randomiseerimine). See kinnitas, et liiga lühike uneaeg tõepoolest suurendab perifeersete arterite haiguse riski.