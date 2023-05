Eesti Õdede Liit kuulutas välja aasta õe

Aasta õde 2023 on Eda Mudalomp. ,,Eda on pühendunud tervishoiutöötaja, kelle empaatiavõime on hinnatud nii patsientide kui ka kolleegide hulgas. Tema suhtlusstiili kuulub alati sõbralikkus, osavõtlikkus ja heatahtlikkus, mistõttu abivajajad usaldavad teda ning avaldavad talle tagasisides tänuavaldusi. Tema käest saab nõu igas eas abivajaja – lapsest kuni eakani,“ ütles Eesti Õdede Liidu president Anneli Kannus.



Eda Mudalomp töötab Põlva haiglas nahahaiguste ja laste vaimse tervise kabinetis, samuti on ta tegev koduõena. Tema laialdased kogemused ja teadmised võimaldavad tal teha iseseisvaid vastuvõtte.