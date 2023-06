Kergel sammul läbi suve

Varbad-vette-ilmad tabavad meid tihti sama ootamatult kui esimene lumi. Kõige kiiremini saad jalgadega järje peale pediküürisalongis. Profil on tööriistad, mis annavad jalanahale kiirelt siidsileduse, küüntele sobiliku kuju ja soovi korral värvi. Kui armastad varbaküüntel kindlat tooni, on suveperioodil kaval lasta need katta geellakiga, mis jääb märgatavalt püsivam.