Kodukontoris Gran Canarial

Kanaarid ja kaugtöö ei kõla ehk nii hästi kokku kui Kanaarid ja puhkus, aga üllatuslikult avastasin, et just Gran Canarial on kaugtööks suurepärased tingimused. Mõnus kliima, palju võimalusi vabaks ajaks ja mõistlikud kulud on esimesed plussid, miks sinna lennupileteid jahtida ja nii oma tööellu vaheldust tuua.