KUULA | Trennijutud: eestlaste loodud kaasaskantav jõusaal lubab treenida kõikjal

„Ma olen alati olnud trenniusku ja liikuv inimene, kuid nii 3–4 aastat tagasi avastasin, et elu tuli sellises mahus peale, et vahel jõudsin jooksma või jõusaali tavapärase kuue korra asemel vaid paaril korral nädalas. Nii oligi vaja leida lahendus, kuidas treenida seal, kus mul on mugav, ja ajal, mis mul on parasjagu käepärast. See ongi piltlikult Robuse algus. Tänaseks võin öelda, et meie kaasaskantava jõusaaliga saavad end tulemuslikult treenida sisuliselt kõik ja teha 95% samu harjutusi, mida klassikalises jõusaalis,“ selgitab Olle.