Kuidas mõnuga mõistus kaotada

Asja kõrvalt vaadates on maru hea pead vangutada ja nimetissõrme meelekohal keerutada. Fakt on aga see, et aeg-ajalt kisub kurvist välja meid kõiki. Veelgi enam – on üks konkreetne ajaraam, mis ei halasta ühelegi hingelisele. Ja kuigi jälgitav isend saab väga hästi aru, et ladvas kuidagi uut moodi kohiseb, tundub see nii kuramuse äge. Tõenäoliselt on kõik isehakanud doktorid kõnealuse haiguse nime juba paberilehele kribanud. See on tõepoolest keskeakriis.