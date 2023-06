Kõik sai alguse viie aasta eest reisil Aasiasse. Veidi enne reisi lõppu tabas noort naist palavik, kõhuvalu ja -lahtisus ning üldine loidus. Jõudnud koju, läks Britta kohe nakkuskliinikusse, sest oli veendunud, et tervisehädad on seotud mõne reisilt üles nopitud bakteriga. Kahtlus langes salmonelloosile, millel on tuhandeid tüvesid. Eestis tuntakse neist sadakonda. Kuna Britta saabus Aasiast, lõi see valimi väga suureks. Kohe, kui tuvastati õige salmonella tüvi, algas ravi antibiootikumidega.