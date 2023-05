KUULA | Seksuaaltervise ABC: milline on parim vahend soovimatu raseduse vastu?

Rasestumisvastased vahendid on muutnud maailma meeletult: eeskätt on need andnud naistele vabaduse reguleerida vastavalt oma soovidele seda, kellega, millal ja kui palju lapsi saada. Ka saates külas olev Seksuaaltervise Kliiniku ja Pelgulinna sünnitusmaja naistearst ning seksuaaltervis.ee veebinõustaja dr Jaana Below leiab, et tegemist on kogu meditsiinis narratiivi muutva saavutusega, mille väärtust peaks igal ajal kõrgelt hindama.