Raske toidumürgistus võib olla isegi surmav. Kõik, mida pead teadma, et sellest hoiduda

Kõige ohtlikum pahalane toidus on botulismibakter Clostridium botulinum, mis põhjustab eluohtlikku toidumürgistust, aga suudab end maskeerida nii, et tema olemasolule miski eriti ei viita. Seetõttu tuleb hoidiste valmistamisel olla väga hoolikas, paneb südamele põllumajandus- ja toiduameti spetsialist Jelena Sõgel. Eriti puudutab see nõue toitu, milles on vähe soola ja/või suhkrut, mis on vähese happesuse/leelisusega ja suitsutatud või konservitud.