Kristi Luik Eesti toksilisest dieedikultuurist: haisvad, hoolitsemata, paksud mehed ütlesid mulle lugematuid kordi, et olen liiga paks

Inimesed järgivad neid reegleid eri viisil. Enamik meist peatub punase tule ees, õnnitleb teisi sünnipäeva puhul ja kammib enne kodunt lahkumist juukseid. Need reeglid teenivad kultuurilisi ja sotsiaalseid eesmärke. Aga naine, kes on sale, teatab maailmale, et ta suudab ennast kontrollida, et tal on piisavalt tahtejõudu, mille varal naudingutest loobuda. Ja ühiskonnale see meeldib. Neid asju, mida naised peavad tegema, andmaks aimu oma kohast hierarhias, on lõputult...