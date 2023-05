KAANELUGU | Rita Rätsepp oma lahutusest: sain aru, et olin elanud emotsionaalse vägivalla all

Rita on inimene, kes räägib kogu kehaga, tumepruunid silmad säramas. Pole ime, et kaamera teda armastab, ja just seepärast sai ta järjepanu seriaalirolle kadunud Toomas Kirsi produtseeritud sarjades. Ritat on põnev kuulata, sest ta on mõttetäpne. See, mida ütleb, on temasse settinud, ja talle meeldib välja mõelda sententse, nagu „Töö pole elu, vaid osa elust“. Hoolimata sellest kunagisest vaimukast ütlemisest seoses Äripäevaga, nimetab Rita end „tuntud ületöötajaks“. Intervjuuks sobivat aega otsides ja tema kalendrit läbi kammides on selge, et ta on väga hõivatud.