Sundasend tööl ja õhtune trenn. Füsioterapeut annab nõu: kuidas liigeste ülekoormust ja vigastusi vältida

Mees tunneb, et energiat tal jagub, aga aeg-ajalt segavad teda hoopis probleemid liigestega. Näiteks on teinud valu parem põlv. Ise kahtlustab ta ülekoormust, sest sulgpalli väljaasted, hüpped ja pidurdused on liigestele, eriti paremale jalale koormavad. Teiseks süüdlaseks peab mees endale sobimatuid jooksujalatseid, mille tõttu põlv valutama hakkaski. Seetõttu vahetas Mart oma jooksutossud pehmemate ja laiema liistuga spordijalatsite vastu, samuti andis talvel oma põlvele puhkust tavapärasest kümne kilomeetri jooksudistantsist. „Ma ei armasta libedaga õues joosta ja lint ei ole minu jaoks,“ räägib mees. „Jõusaalis teen kergemaid ja mitmekesisemaid harjutusi väikeste raskustega.“