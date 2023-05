Vaimustus uuest

„Olen SÜGAVALT veendunud, et vaimse tervise probleemidel on ainult kaks algpõhjust. On erinevaid käivitajaid, aga alguse saab kõik kahest asjast: vähesest füüsi­lisest koormusest ja liiga mugavast elust. Ja on kaks suurt mootorit, mis aitavad inimest edasi. Neist üks on füüsiline liikumine ja teine on mugavustsoonist lahkumine,“ ütleb Rita Rätsepp.