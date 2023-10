„Kõige keerulisem on olnud leppida teadmisega, et mu elu pole enam kunagi endine.“ Pärast ränka liiklusõnnetust muutus kõik

„Kõige keerulisem on olnud leppida teadmisega, et mu elu pole enam kunagi isegi ligilähedaselt endine,“ ütleb raskes liiklusõnnetuses tervise kaotanud mees. „Üks asi on elada õnnetus üle füüsiliselt, hoopis keerulisem on sellega hiljem vaimselt toime tulla.“