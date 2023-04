Talumatu torkimine ja pakitsus jalgades ei lase uinuda? Mis põhjustab rahutute jalgade sündroomi ja kuidas saada leevendust

„Rahutute jalgade sündroom on seisund, kus inimesel tekib vastupandamatu vajadus oma jalgu pakitsuse, valu, põletustunde, torkimise, sügelemise, tuimuse või lihaste tõmbluse tõttu liigutada. Kuna sellised aistingud esinevad just enne uinumist, ei lase need ka magama jääda,“ selgitab Novel Clinicu ülemarst Lauri Käis.

FOTO: Shutterstock