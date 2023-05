Mängi ja lõkerda!

Maailm ümberringi tahab meid järjest tõsisemaks teha. Hakka vastu, mil iganes näed võimalust! Korralik kõhutäis naeru aitab tõhusamalt kui psühholoogi vastuvõtt. Millal viimati lagistasid mitu tundi niimoodi naerda, et silmad märjad ja vats krampis? Minul on üks hiljutistest kordadest hästi meeles: mängisime pere ja sugulaste keskis „Jõekalda lauamängu“. Juba seda õhtut meenutades hüppavad suunurgad kõrva taha. Olge hoiatatud, et nii mõnedki ülesanded ses mängus flirdivad viisakuse piiridega ja vahel prantsatavad neist ka üle, aga… seda lõbusam, daamid ja härrad!