TERVISEUUDIS | D-vitamiin kaitseb aju dementsuse eest?

Uurijad täheldasid ka seda, et eriti said D-vitamiini võtmisest kasu naised. Samuti oli sel suurem mõju neile, kellel puudus geen APOEe4. See nimelt suurendab Alzheimeri tõve, levinuma dementsuse vormi esinemise tõenäosust.

Varasemad uuringud on näidanud, et D-vitamiin võib aidata eemaldada ajust valku nimega beeta-amüloid, mis ajus ladestudes Alzheimeri tõbe põhjustab. Lisaks on leitud, et see vitamiin võib kaitsta aju ka tau-valgu ladestumise eest, mida seostatakse samuti dementsuse tekkega.