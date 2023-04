Normaalselt on südame löögisagedus rahuolekus ärkvel olles 60–90 lööki minutis. Aeglane on pulss siis, kui süda lööb harvemini kui 60 korda minutis – seda nimetatakse bradükardiaks. Traditsiooniliselt on südame aeglasemat tööd peetud hea tervise tunnuseks, aga alati see nii pole...