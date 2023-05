Allergiat ravimata see süveneb

Õietolmuallergia ehk heinapalavik ehk pollinoos avaldub silmade, nina ja bronhide reaktsioonina õietolmule. Kõige sagedasemad heinapalaviku põhjustajad on sarapuu-, lepa- ja kasetolm. Sarapuu on üks esimesi õitsejaid ja võib varase kevade korral pollinoosi käes vaevlejaid kimbutada juba veebruari lõpust. Kask õitseb reeglina mais, sellele järgneb tamme ja võilille õietolm.

Kõige rohkem on õietolmu õhus keskpäeval, eriti tuulise ja päikesepaistelise ilmaga. Seega tekivad siis ringi liikudes ka allergianähud tugevamalt. Õietolmuallergia tunnused on rohke vesine eritis ninast, selle sügelemine ja kinnisus, aga ka aevastamine, mis meenutab väga viiruslikku nohu. Lisaks kaasneb pisaravool, silmade punetus ja sügelemine. Mõnikord võib õietolmuallergia põhjustada ka punetavat ja sügelevat löövet katmata kehaosadel. Kevadel on nendeks kõige tavapärasemalt nägu ja käed.