Reisijate kõhulahtisus – Murphy seadus ei hüüa tulles. Reisi ilma kõhulahtisuse ja draamata!

Aga need on vaid kokku arvestatud päevad. Ka tuju on sel juhul rikutud ja Jumal hoidku, kui see veel toimub piinlike kõhuprobleemide tõttu! Ka reisiplaanid on segi paisatud ja sunniviisiliselt peab hotelli paigale jääma. Eksootilisi puuvilju ja sööke ei saa üldse proovidagi. Samuti on kahju sellest, et perel või sõpradel oli ebamugav ja et lootus läks vett vedama. Veel lisandub ka jõuetu viha, et suur unistus (näiteks Egiptuse püramiide näha) ei täitunud. Seda loetelu võiks edasi jätkata, sest igal reisijal on omad põhjused, miks käsitletakse reisijate kõhulahtisust suure probleemina.