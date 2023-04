Ohutu viis naha pinguldamiseks: misasi on esteetiline iluteipimine näole?

Esteetiline iluteipimine kasutab laialdaselt tuntud kinesioteibi tehnikat. Tulemuseks on pinguldunud nahk ja kaunis jume. Kuna suvi on tulekul, siis on viimane aeg oma näonahk valutult särama saada.

Vaadates Tallinna salongide hinnakirju, maksab ühekordne näo teipimine umbes 55 eurot. Borealise pakutav kursus koos materjalidega maksab aga 85 eurot. Kuna protseduuri soovitatakse teatud aja tagant korrata, siis on kasulik omada vajalikke teadmisi ja materjale ning seda kodust lahkumata pidevalt ise teha.

Kuidas esteetiline protseduur mõjub?

Vananedes väheneb nahas kollageenisisaldus, tekib näonaha lõtvumine ning suureneb kortsude teke. Kindlate skeemide järgi näole paigaldatud kinesioteibid tõstavad nahka lihaste kohal ning stimuleerivad seeläbi lümfisüsteemi ja vere liikumist kudedes. Teip lõdvestab lihaseid, eemaldab liigse vedeliku ja toksiinid ning masseerib õrnalt nahka. Esteetiline iluteipimine ei too suuri muutusi üleöö, vaid taastab ja pinguldab nahka pikema aja jooksul. Siiski on see meetod ilusüstidest parem, sest keskmiselt 21 päeva jooksul saavutatakse loomulikult pinguldunud näonahk.

Plaastreid saab kasutada erinevates näo piirkondades: lõuajoonel, dekolteel ning isegi silmade all.

Näo iluteipimise puhul tuleb alati mõelda ka enda naha tundlikkusele, näiteks ei soovitata seda tehnikat dermatiidi või psoriaasi puhul ning on oluline, et teipimise hetkel ei oleks nahal värskeid vigastusi ega haavu.

Näonahk pärast protseduuri

Iluteipimine taastab ja värskendab naha jumet. Protseduuri tulemused on olenevalt näopiirkonnast erinevad. Näiteks oimuluu ja alalõua teipimisel muutub näo kontuur ja väheneb topeltlõug. Kortsude teipimisel saame tulemuseks aga vähenenud miimika- ja silmanurkade kortsud. Samuti vähenevad tursed ning taanduvad tumedad silmaalused.