Kuudepikkune köha, mis ei kavatsegi lahkuda, võib peita endas hoopis tõsisemat haigust

Pärast COVIDi põdemist esimesel koroonakevadel jäi Dianat (34) vaevama kuudepikkune köha, mis ei kavatsenudki lahkuda. COVID ise möödus naisel üsna kergelt. „Palavikku mul ei olnud, tundsin vaid paar päeva väsimust ja kipitust kurgus, kaotasin lõhna- ja maitsemeele ning köhisin natuke. Kõik see kokku ei olnud aga mingi eriline haigestumine, põdesin viiruse läbi enam-vähem püstijalu,“ räägib Diana. „Ise olin veel rõõmus, et mul nii hästi läks. Kerge köha jäi kestma, kuid perearst ütles, et see on koroona põdemise järel normaalne ja küll peatselt möödub.“