Kui vanem on alkohoolik, siis laps kindlasti ka? Geenide süüd on võimalik kergendada

Kui palju mõjutavad geenid seda, kas kellestki saab alkohoolik?

Alustama peaks ehk sellest, et probleemne alkoholitarvitamine ei seisa eraldi teistest sõltuvustest, nii et kõnelema peaks laiemalt sõltuvushäirete eelsoodumusest ja mõjutajatest. Kuigi geene oleks lihtne süüdistada, on suur roll ikkagi ka keskkonnal ja kogemustel.

Sõltuvust tekitavad ained kaaperdavad aju tasusüsteemi ja põhjustavad suures koguses dopamiini vabanemist.

Et seda kõike mõista, tuleb esmalt vaadata sõltuvuse neurobioloogiat. Naudingu ja motivatsiooni tekitamise eest vastutab stiimulitele reageerides aju tasusüsteem. Võtmetähtsus on virgatsainel dopamiinil, mis vabaneb meeldivate tegevustega. Sõltuvuse korral kaaperdavad narkootikumid või muud sõltuvust tekitavad ained või tegevused selle tasusüsteemi ja põhjustavad ajus suures koguses dopamiini vabanemist. Tulemusena kogeb inimene intensiivset naudingut ja eufooriat, küll vaid ajutiselt.

Aja jooksul aju kohaneb narkootikumi või muu sõltuvusetekitajaga ning inimene võib samasuguse eufooria saavutamiseks vajada üha suuremaid doose. Seda nimetatakse tolerantsuse tekkeks. Sõltuvuse korral muutub aju tasusüsteem üliaktiivseks, mis põhjustab tugevat iha uimastite või muude sõltuvust tekitavate ainete järele. Sellisele ihale võib olla väga raske vastu seista ja see võib sundida inimest jätkama uimastite kasutamist hoolimata negatiivsetest tagajärgedest. Kui inimene üritab sõltuvust tekitavate ainete kasutamist lõpetada, võivad tekkida võõrutusnähud. Need sümptomid võivad olla füüsilised, nagu värin või iiveldus, või psühholoogilised, näiteks ärevus või depressioon. Need võivad olla väga ebamugavad, alkoholisõltuvuse korral isegi eluohtlikud.

See tähendab siis, et aju tasusüsteem on justkui katki läinud?

Lihtsustatult tähendab sõltuvus tõepoolest seda, et aju tasusüsteem on katki läinud ja suunab inimest tegevuste või ainete juurde, mis on talle pikemas perspektiivis kahjulikud. Osa inimesi on aga sõltuvust tekitavatele ainetele ja tegevustele vastuvõtlikumad ning siin mängivad tõepoolest rolli geenid.