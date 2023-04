Kui karvad ei kaunista! Üheksa naise lemmikmeetodid ihukarvadega tegelemiseks

Viise karvadest vabaneda on tänapäeval palju – mõned neist koduselt kiired, lihtsad ja odavad, teised eeldavad ilusalongi või kliiniku külastust ja suuremat kulu. Milline neist valida, sõltub isiklikest eelistustest, karvatüübist, elustiilist, ootustest tulemusele ja, mis seal salata, ka rahalistest võimalustest. Olgu ka kohe öeldud, et oma ilu nautimine koos kõigi karvadega on samuti okei. Igaühele oma.