Psühholoog Anneli Salk annab nõu: just nii saab kogeda kõige suuremat rahuldust ja õnne

Idealistid leiavad, et piisab ainult unistamisest ja õnn saabubki õuele. Praktikud ütlevad, et õnne nimel tuleb tegutseda. Pessimistide sõnul saab alati hullemaks minna, seega pole õnnest juttugi. Õnneteooriaid on palju ja inimesed valivad endale sellise, mis on kooskõlas nende maailmavaatega. Õnn on tunnetatav, seda pole võimalik mõõta ega võrrelda. Samuti on võimatu üldistada, milline õnneteooria on õige ja milline vale. Oluline on, et see aitaks luua õnnetunnet. Millest sõltub õnnelikkus kolme levinuma teooria järgi?