TREND | Psühholoog: inimesed soovivad lühemat tööaega ja enam ruumi isiklikule elule

Evelin (37) on kohusetundlik ja lojaalne müügiassistent, kes teeb rohkem kui palutud, vajadusel ka õhtuti ja nädalavahetustel. „Eeldan ka tööandjalt paindlikkust, mitte tagumikutundide nõudmist,“ räägib ta. „Paraku oodatakse töötajatelt ülesannete 150protsendilist täitmist, kuid ei mõisteta, et ka neil tuleb teinekord laua tagant ära käia – kõiki elulisi asju ei õnnestu pärast tööpäeva ajada.“ Just hiljuti kohtas Evelin hämmastavat suhtumist, kui pidi eelkooliealise tütrega arstile minema. „Ära sa arva, et saad oma üksikema staatuse tõttu siin mingit erikohtlemist!“ nähvas ülemus, kes on ka ise kolme lapse ema.