Martin Herem tervisekonverentsil: teenistuskõlbmatute inimeste osakaal väheneb. Eesti mehe tervis kummalisel kombel paraneb

Kaitseväe juhataja sõnul on ta tegelenud pikalt meeste tervisega ja sellest ka palju õppinud. „Mul on arusaam Eesti mehe tervisest. Tahan juhtida tähelepanu, et Eesti Kaitseväest saab meeste tervise kohta väga palju teada ning selle info põhjal saab teha ka järeldusi. Meil käib igal aastal üle 3000 ajateenija. Me mõõdame ja kontrollime neid pidavalt. Me teame, millised on meeste hoiakud. Me läheneme massidele teaduslikult ning viimastel aastatel on meie meditsiiniline toetus parem. Lisandunud on füsioteraapiat. Sporditaristusse investeerisime viimaste aastatega 10 miljoni euro ulatuses,“ sõnas Martin Herem.