KÜSIMUS ARSTILE | Keda ohustavad neerukivid ja kuidas neid ennetada?

Neerudel on kaks põhiülesannet: sõeluda verest jääkaineid ja toota uriini. Mõnikord kleepuvad uriinis sisalduvad soolad ja mineraalid kokku ning tekivad neerukivid. Väiksem kivipuru läbib kuseteed märkamatult, suuremad kivid aga võivad põhjustada ägedat hootist valu küljel või seljas, sõltuvalt sellest, kummal poolel neerus need on. Valu kiirgub tihti ka kubemesse. Tekib vajadus sageli urineerida, see on valulik ja uriinis võib olla verd. Valud sarnanevad krampidega, kaasneda võib iiveldus või oksendamine.