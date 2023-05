Kui unetunde jääb alla viie, võib tagajärjeks olla tromb jalaarterites – selle tõenäosus on 74% suurem kui seitsme-kaheksa unetunni korral, selgus Rootsis tehtud uuringust.

Perifeersete arterite haigust (ingl lühend PAD) esineb maailmas üle 200 miljonil inimesel. See põhjustab veresoonte ummistumist jäsemetes, mis omakorda võib tuua kaasa südameinfarkti. Varem on ilmnenud, et öine unevõlg ja päevased uinakud suurendavad koronaarhaiguse ehk südame isheemiatõve riski, mida põhjustavad samuti ummistunud arterid.