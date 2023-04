VAATA või KUULA | Eksperdid selgitavad, millal saab ärevusest ärevushäire ja kuidas ennast või lähedast aidata

Meie hulgas on päris palju inimesi, kelle igapäevaellu kuulub enese ärevate mõtetega tegelemine ja lakkamatu painav tunne, et kohe-kohe juhtub midagi. Selline elu on väga kurnav ning võib viia mitmete probleemideni. Just ärevushäiretest me seekordses saates „Tark arst taskus“ räägimegi. Stuudios on külas LTKH psühhiaatriakeskuse ülemarst-juhataja, psühhiaater dr Ants Kask ning peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna- Kaisa Oidermaa.