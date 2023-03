ÄREVUS KONTROLLI ALLA: Ungari teadlased leidsid uue loodusliku lahenduse!

„Leidsime, et ainult väga kitsas rühm siilkübara ekstrakte sisaldab õiget alkamiidide profiili, mis võib ärevust vähendada. Andsime ekstraktile, mis sisaldab vajalikus koguses selliseid ühendeid, nime EP107TM. See nimi ei tähenda konkreetset ainet, vaid konkreetset alkamiidühendite profiili, mida saab ärevuse leevendamiseks kasutada,“ märgib professor.

Ungari teaduste akadeemia uuritud , väljatöötatud ja patenteeritud ahtalehelise siilkübara juure (Echinacea angustifolia radix) ekstrakt EP107TM on nüüd kättesaadav ka Eestis tootenimetuse all Anxi 107 .

Anxi 107 tabletid – millega on tegu?

Ärevuse kergete vormide tähelepanuta jätmine võib viia tõsisemate ärevushäirete (sh paanikahäire, agorafoobia, lihtne foobia, generaliseerunud ärevushäire jm) tekkimiseni. Prekliinilised ja inimestel teostatud uuringud näitavad, et unikaalselt standardiseeritud ahtalehelise siilkübara juure ekstrakt EP107TM, mis on Anxi 107 peamine koostisosa, võib leevendada nii kliinilise kui ka kerge ärevusega seotud sümptomeid.

Mis viitab ärevusele?

Ärevus on keha reaktsioon ohu tajumisele ja meie jaoks olulistele sündmustele. See on nagu seesmine häiresüsteem, mis valmistab meid ette ohuks ja aitab kehal valmistuda ohuga toimetulekuks. Kui ärevus hakkab kontrolli alt väljuma, siis võite märgata enda puhul mõnda järgmistest sümptomitest: