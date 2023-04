Otsus elada

Pakun omalt poolt esikolmiku motiividest, miks soovitakse olla heas vormis. Esiteks iseenda pärast, sest endaga veedame konkurentsitult kõige rohkem aega. Kui enesekindlusega on tipp-topp, on ka kõige muuga. Teiseks, tundub nõme, aga heas vormis naiste ühiskondlik staatus on kõrgem. Alles kolmandal kohal on põnevus olla füüsiliselt atraktiivne ümbritsevate jaoks.