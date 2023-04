On üks koht, kust saab vaimse tervise probleemide korral kiiresti abi

2022. aastal valmis „Eesti rahvastiku vaimse tervise uuring“ (teostajad Tervise Arengu Instituut ja Tartu Ülikool), millest selgub muuhulgas, et Eesti inimesed peavad vajalikuks parandada vaimse tervise kättesaadavust kriisiolukorras ning abi otsimise takistustena tuuakse välja liiga pikad järjekorrad ning hoiakutest tulenevad takistused – ei tea, kuhu pöörduda ning ei usuta, et miski aitaks. Üldise olukorra vastu huvi tundjatel soovitan lugeda ka Eesti 2023. aasta inimarengu aruannet, mis keskendub justnimelt vaimsele tervisele.

Vaimse Tervise Keskus on loodud, et vaimse tervise muresid ennetada, neid varaselt märgata ning nende lahendamiseks tuge pakkuda. Keskus on spetsialiseerunud vaimse tervise toetamisele, mis võimaldab erinevalt teistest terviseasutustest pakkuda veelgi personaalsemat ja pühendunumat kõrgekvaliteedilist psühholoogilist nõustamist, suurendades seeläbi ka kvaliteetse vaimse tervise teenuse kättesaadavust Eestis.

Just selleks, et vaimse tervise tugi oleks kättesaadavam, alustas 2023. aastal tegevust Vaimse Tervise Keskus OÜ, mis on spetsialiseerunud just vaimse tervise murede ennetamisele ja nende lahendamiseks toe pakkumisele. Meie värskelt valminud hubastes ruumides Tallinnas Veerenni tänaval võtavad inimesi vastu professionaalsed ja empaatilised spetsialistid, kes lähenevad igale murele individuaalselt ning mõistame. Teenust on võimalik saada nii eesti, inglise kui ka vene keeles. Klientide mugavust silmas pidades oleme loonud võimaluse ka veebikonsultatsioonideks.