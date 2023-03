Parem kui Botox? Neli toonust ja sära taastavat näohooldust, mida kiidavad nii nahaeksperdid kui ka staarid

Kui toimetuses kevadesse sobivaid iluteemasid arutasime, kõlas mitmelt poolt: „Kirjuta hooldustest, mis oleksid sama tõhusad kui Botox!“ Selline see kevad pahatihti ongi – loodus tärkab küll talveunest, kuid ise oleme „õitsemisfaasist“ üsna kaugel ning hoolimata oma naha igapäevasest kreemitamisest roiud ja säratud. Paratamatult tekib tunne, et ise enam ei oska, ja siis aitavad ainult profi käed. Paljulubavaid hooldusi on aga palju – milline neist valida? Pealegi, kõiki kategooriasse sama-tõhus-kui-Botox kuuluvaid hooldusi kevadel teha ei sobigi, kuna need on intensiivse päikese käes viibimiseks liiga sügavale ulatuva toimega.