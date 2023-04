Saab sigida ja surra, nagu läheb emaste kaheksajalgadega pärast munemist, keerata vananemiskell tagasi ja alustada otsast, nagu oskavad ühed tillukesed millimallikad, või elada ebaharilikult kaua, terve ja aktiivsena, nagu teeb paljastuhnur. Meil inimestena on oskus õppida nii enda kui ka teiste vigadest ja ära tunda võimalusi, mida saaks enda kasuks pöörata. Biotehnoloogiaga tegeleva teadlase Nicklas Brendborgi raamat „Meduusid vananevad tagurpidi“ on äärmiselt haarav ülevaade sellest, kuidas loodus vananemist korraldab ja mis aitab uusimate uuringute järgi inimeste eluiga pikendada. Mõned teaduslikku kinnitust leidnud tegurid on üksjagu ootamatud – näiteks ei tasu soovida, et keha ja vaim pääseks stressist. Nii võib ka aastaid vähemaks jääda!