Sotsiaalmeedia õhutab ortoreksiat: mis juhtub, kui ülitervisliku toitumise ihalus muutub paranoiliseks?

Mõni aasta tagasi pani Katrin tähele, et tema 18aastane tütar Mariann loobub üha sagedamini pere ühistest söömaaegadest. „Mingil perioodil väitis ta end olevat taimetoitlane. Seejärel loobus gluteenist, piimatooteid enam ei söönud, võõrutas end suhkrust,“ kirjeldab Katrin. „Kokku tuli sellest üks suur loobumine peaaegu kõigest.“

Alguses ei saanud Katrin aru, mis toimub, ja arvas, et tegemist on teismelise mööduvate tujudega. Kui asi aga mitme kuu jooksul siiski mööda ei läinud, püüdis ta tütrega rääkida ja aru saada, miks kena noor neiu on hakanud ühtäkki oma toiduvalikuid nii radikaalselt koomale tõmbama. „Tal ei ole ju mingeid terviseprobleeme, mis nõuaksid tavapärase ja niigi küllalt tervisliku menüü kitsendamist. Keegi pole teda kunagi kehaga seoses ka narrinud.“