Intervjuu teadlasega: meie kehakaal ja eluiga sõltuvad kehabakterite mitmekesisusest. Kuidas rikastada oma mikrobiootat?

Kuigi Tartu ülikooli mikrobioloogia instituudis on uuritud mikroobe juba aastakümneid, tõdeb meditsiinilise mikrobioloogia kaasprofessor Epp Sepp, et nende mõjust inimese tervisele teatakse kogu maailmas endiselt veel üsna vähe. „Uusi teadmisi lisandub aga pidevalt ja me õpime mõistma, kuidas on meie mikroobid seotud elustiilihaigustega. Nende asjade vahel on otsene seos,“ sõnab ta.