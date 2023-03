Miks igemepõletikku ei tohi ignoreerida?

Kõige tavalisemad igemepõletiku tunnused on halb hingeõhk, igemete veritsus, tundlikkus, turse ja punetus. Kui need sümptomid on põhjustatud igeme traumeerimisest (nt toidu hammustamisel, mälumisel tekkinud trauma või breketitest tingitud hõõrdumine), siis need on üldjuhul ajutise iseloomuga ja vaevused mööduvad ühe–kahe nädalaga. Sel juhul ei pea arsti poole kohe pöörduma ja saab hakkama koduste abivahenditega (loe siit täpsemaid soovitusi ). Üldjuhul on selline igemepõletik ohutu.

Kui need sümptomid kestavad aga juba pikemat aega (kaks kuud või isegi rohkem), on probleem tõsisem. Krooniline igemepõletik on alati tingitud hambakivi all paljunevatest mikroobidest. Hambakivi tekib siis, kui hammastele kogunev hambakatt, mida ei ole regulaarse hambapesu käigus korralikult eemaldatud, mineraliseerub ajapikku süljega kokkupuutumisel. Igemepiirile ladestuvas katus paljunevad aktiivselt agressiivsed bakterid, mis eraldavad mürkaineid ning ige reageerib sellele põletikulise protsessiga.

Kui sellist põletikku õigel ajal kontrolli alla ei saa, võib põletik kanduda edasi juba hammaste tugistruktuuridele ja areneb välja tunduvalt ohtlikum haigus ehk parodontiit.

Mõnedel inimestel on suurem risk parodontiidi kujunemiseks. Näiteks on parodontiiti soodustavateks lisateguriteks:

Suitsetamine

Suhkruhaigus

Stress ja depressioon

Ebatervislik toitumine ning vitamiinide ja mineraalainete puudus

Teatud ravimid, nt mõned kõrgvererõhutõve ravimid ja epilepsia vastased preparaadid

Kilpnäärmehaigused

Salakaval parodontiit