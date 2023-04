TERVISEUUDIS | Piimakohvil on võrreldes mustaga üks tervistav toime rohkem

Kohv sisaldab antioksüdante polüfenoole, täpsemalt fenoolhappeid. Taani teadlased uurisid, kuidas need reageerivad segatuna aminohapetega, mis on valkude ehituskivid. Katse käigus tekitati immuunrakkudele põletik ja mõjutati neid seejärel kas fenoolhapete ja aminohapete seguga või lihtsalt fenoolhapetega. Ilmnes, et segu toimis põletiku vastu kaks korda tõhusamalt kui fenoolhapped üksi.