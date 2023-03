TERVISEUUDIS | Dementsust aitab eemal hoida kuus minutit seda tegevust päevas

Kognitiivsete võimete allakäiku saaks värske uuringu valguses edasi lükata aga üsna lihtsa võttega: tehes iga päev kõigest kuus minutit suure intensiivsusega trenni. Uus-Meremaa teadlased leidsid, et just lühike, aga higistama panev treening ergutab organismi enim sünteesima teatud valku (teaduskeeles tserebraalne neurotroofne faktor, ingl BDNF), mida aju vajab õppimiseks ja mälu toimimiseks. See valgumolekul aitab ajul luua uusi ühendusi, kaitseb ajurakke hävimise eest, soodustab uute ajurakkude teket.