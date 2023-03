FOTOD | Igaüks saab hakkama: 3 võtet valu leevendamiseks kinesioteibiga. Mis puhul teip veel aitab?

Vahel teibib Ulrike ka kõhrede kulumisest valutavaid põlvi, eriti intensiivsema liikumisega perioodidel. „Kui pean end valuga liigutama, tõmban teibi peale,“ sõnab ta. Seda oli vaja näiteks möödunud suvel Eesti naiste tantsupeo ajal, kui pidi pikalt väljakuproovides olema. „Sain tookord just tänu teibile tantsupeol tantsitud. See tõesti toestab ja veidi ka fikseerib – ei lase põlvel nii palju liikuma minna, mistõttu pole ka nii valus kui muidu. Samas on teip mugavam kui näiteks põlvekaitse, ei ole nii robustne ja laseb põlvel rohkem liikuda kui kaitsmega.“